"Динамо" минимально обыграло "Нефтяник-Укрнефть" в Кубке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В поединке 1/4 финала Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" в гостях встретилось с представителем Первой лиги Украины "Нефтяником-Укрнафтаою", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
Единственный гол в матче был забит на 44 минуте - Николай Морозюк навесил со штрафного на дальнюю штангу, откуда Денис Гармаш головой отправил мяч в сетку и принес команде Сергея Реброва победу 1: 0.
Отметим, что по регламенту Кубка победители пар 1/4 финала определяются по итогам одного матча.
Добавим также, ранее путевки в 1/2 финала турнира завоевали "Днепр" и "Николаев".
Как сообщал УНН, УПЛ запретила ФК "Полтава" провести домашний матч Кубка Украины с "Шахтером" .