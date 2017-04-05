"Динамо" минимально обыграло "Нефтяник-Укрнефть" в Кубке Украины

Единственный гол в матче был забит на 44 минуте - Николай Морозюк навесил со штрафного на дальнюю штангу, откуда Денис Гармаш головой отправил мяч в сетку и принес команде Сергея Реброва победу 1: 0.

Отметим, что по регламенту Кубка победители пар 1/4 финала определяются по итогам одного матча.

Добавим также, ранее путевки в 1/2 финала турнира завоевали "Днепр" и "Николаев".

Как сообщал УНН, УПЛ запретила ФК "Полтава" провести домашний матч Кубка Украины с "Шахтером" .