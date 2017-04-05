"Динамо" мінімально обіграло "Нафтовик-Укрнафту" у Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В поєдинку 1/4 фіналу Кубку України з футболу київське "Динамо" в гостях зустрілося з представником Першої ліги України "Нафтовиком-Укрнафтаою", повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Єдиний гол у матчі був забитий на 44 хвилині – Микола Морозюк навісив зі штрафного на дальню стійку, звідки Денис Гармаш головою відправив м'яч у сітку і приніс команді Сергія Реброва перемогу 1:0.
Відзначимо, що за регламентом Кубку переможці пар 1/4 фіналу визначаються за підсумками одного матчу.
Додамо також, раніше путівки до 1/2 фіналу турніру завоювали "Дніпро" та "Миколаїв".
Як повідомляв УНН, УПЛ заборонила ФК "Полтава" провести домашній матч Кубку України з "Шахтарем".