Дом форварда итальянской «Ромы» Е.Джеко ограбили, пока он был на матче
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Дом форварда итальянской "Ромы" Эдина Джеко ограбили, пока он был на матче очередного тура Серии А, передает УНН со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
За сообщение итальянской газеты, пока футбол находился на очередной игре серии А против "Сассуоло", грабители ворвались в его дом, в котором находились его жена и дети.
Жена заметила грабителей и вызвала полицию, потому ворам удалось похитить всего около 500 евро и несколько дизайнерских сумок.
Сейчас полиция начала расследование инцидента.
Как сообщал УНН, у кипрского футбольного клуба за два дня до матча украли экипировку.