Дом форварда итальянской «Ромы» Е.Джеко ограбили, пока он был на матче

За сообщение итальянской газеты, пока футбол находился на очередной игре серии А против "Сассуоло", грабители ворвались в его дом, в котором находились его жена и дети.

Жена заметила грабителей и вызвала полицию, потому ворам удалось похитить всего около 500 евро и несколько дизайнерских сумок.

Сейчас полиция начала расследование инцидента.

Как сообщал УНН, у кипрского футбольного клуба за два дня до матча украли экипировку.