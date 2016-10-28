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15 марта, 19:03 • 115868 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168716 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139269 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131629 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113497 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105868 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101737 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Дом форварда итальянской «Ромы» Е.Джеко ограбили, пока он был на матче

Дом форварда итальянской «Ромы» Е.Джеко ограбили, пока он был на матче

Киев • УНН

 • 7726 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Дом форварда итальянской "Ромы" Эдина Джеко ограбили, пока он был на матче очередного тура Серии А, передает УНН со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

За сообщение итальянской газеты, пока футбол находился на очередной игре серии А против "Сассуоло", грабители ворвались в его дом, в котором находились его жена и дети.

Жена заметила грабителей и вызвала полицию, потому ворам удалось похитить всего около 500 евро и несколько дизайнерских сумок.

Сейчас полиция начала расследование инцидента.

Как сообщал УНН, у кипрского футбольного клуба за два дня до матча украли экипировку.

Украинские Национальные Новости

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