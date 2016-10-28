Дім форварда італійської "Роми" Е.Джеко пограбували, доки він був на матчі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Дім форварда італійської “Роми” Едіна Джеко пограбували, доки той був на матчі чергового туру Серії А, передає УНН з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
За повідомлення італійської газети, доки футболів перебував на черговій грі Серії А проти "Сассуоло", грабіжники увірвалися в його будинок, в якому перебували його дружина та діти.
Дружина помітила грабіжників та викликала поліцію, тому злодіям вдалося викрасти лише близько 500 євро та декілька дизайнерських сумок.
Наразі поліція розпочала розлідування інциденту.
Як повідомляв УНН, у кіпрського футбольного клубу за два дні до матчу вкрали екіпірування.