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Дикие свиньи производят столько же CO2, сколько 1,1 млн автомобилей - исследование

Дикие свиньи производят столько же CO2, сколько 1,1 млн автомобилей - исследование

Киев  •  УНН

 • 14533 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Воздействие диких свиней на климат равносильно выбросу парниковых газов от деятельности 1,1 млн автомобилей. Об этом заявили ученые Квинслендского университета, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

По данным исследователей, ежегодно дикие свиньи выделяют 4,9 млн метрических тонн углекислого газа во всем мире, путем выкорчевывания почвы. Это эквивалентно выбросу CO2 от деятельности 1,1 млн автомобилей.

Дело в том, что в поисках пищи дикие свиньи вырывают землю с корнем. Исследователи сравнили этот процесс с деятельностью "мини-тракторов, вспахивающих землю".

"В результате микробы в почве подвергаются воздействию кислорода. Микробы размножаются с большой скоростью, а затем могут производить выбросы углерода в форме CO2", - говорится в сообщении.

Любая форма изменения землепользования может повлиять на выбросы углерода из почвы, комментирует исследователь, доктор Кристофер О'Брайан.

"То же самое происходит, когда вы ведете трактор через поле или вырубаете лес", - добавил он.

В связи с этим специалисты назвали диких свиней очередной проблемой, которая угрожает безопасности человечества. "Это еще одно антропогенное воздействие на климат", - резюмировал О'Брайан.

Дополнение

На днях певица Шакира заявила, что ее "ограбили" дикие свиньи в городском парке Барселоны.

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