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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 111072 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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2 марта, 17:53 • 107942 просмотра

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2 марта, 17:42 • 106938 просмотра

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Певицу Шакиру "ограбила" пара диких кабанов

Певицу Шакиру "ограбила" пара диких кабанов

Киев  •  УНН

 • 15477 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. На певицу Шакиру "напали" два диких кабана. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Инцидент произошел в одном из городских парков Барселоны. Там Шакира гуляла со своим восьмилетним сыном Миланом.

В ходе инцидента животные атаковали знаменитую певицу, вырвали у нее из рук сумку и быстро удалились в лес.

Чуть позже Шакира поделилась историей в своем Instagram. Она сообщила, что ей удалось найти украденную вещь в лесу. Сумка, правда, пришла в негодность и была изрядно потрепанной.

К слову

Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.

“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.

Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.

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