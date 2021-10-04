Певицу Шакиру "ограбила" пара диких кабанов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На певицу Шакиру "напали" два диких кабана. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Инцидент произошел в одном из городских парков Барселоны. Там Шакира гуляла со своим восьмилетним сыном Миланом.
В ходе инцидента животные атаковали знаменитую певицу, вырвали у нее из рук сумку и быстро удалились в лес.
Чуть позже Шакира поделилась историей в своем Instagram. Она сообщила, что ей удалось найти украденную вещь в лесу. Сумка, правда, пришла в негодность и была изрядно потрепанной.
К слову
Зоозащитники призывают людей отказаться от свинины и дать животным шанс прожить другую жизнь.
“Что мы знаем о свиньях? Эти животные являются социальными, они умеют дружить и стараются держаться рядом с "близкими по духу“. После кошки и собаки свинья является самым порядочным домашним животным. Также свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают”, — отмечают представители зоозащитной оргнанизации “Открытые клетки”.
Добавим, что свинина имеет негативное влияние на здоровье человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, свинина, как и другое красное мясо, провоцирует развитие рака.