Співачку Шакіру "пограбувала" пара диких свиней

Інцидент стався в одному з міських парків Барселони. Там Шакіра гуляла зі своїм восьмирічним сином Міланом.

Під час інциденту тварини атакували знамениту співачку, вирвали у неї з рук сумку і швидко побігли в ліс.

Трохи пізніше Шакіра поділилася історією в своєму Instagram. Вона повідомила, що їй вдалося знайти вкрадену річ у лісі. Сумка, правда, прийшла в непридатність і була неабияк пошарпана.

До слова

Зоозахисники закликають людей відмовитися від свинини і дати тваринам шанс прожити інше життя.

"Що ми знаємо про свиней? Ці тварини є соціальними, вони вміють дружити і намагаються триматися поруч з "близькими по духу". Після кішки і собаки свиня є найбільш порядною домашньою твариною. Також свині люблять купатися і з великим задоволенням плавають", - відзначають представники зоозахисної оргнанізації "Відкриті клітки" .

Додамо, що свинина має негативний вплив на здоров'я людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, свинина, як і інше червоне м'ясо, провокує розвиток раку.