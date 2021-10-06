Дикі свині виробляють стільки ж CO2, скільки 1,1 млн автомобілів - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Вплив диких свиней на клімат рівносильний викиду парникових газів від діяльності 1,1 млн автомобілів. Про це заявили вчені Квінслендського університету, передає УНН з посиланням на The Guardian.
За даними дослідників, щорічно дикі свині виділяють 4,9 млн метричних тонн вуглекислого газу в усьому світі, шляхом викорчовування ґрунту. Це еквівалентно викиду CO2 від діяльності 1,1 млн автомобілів.
Справа в тому, що в пошуках їжі дикі свині виривають землю з коренем. Дослідники порівняли цей процес з діяльністю "міні-тракторів, що оре землю".
"У результаті мікроби в ґрунті піддаються впливу кисню. Мікроби розмножуються з великою швидкістю, а потім можуть виробляти викиди вуглецю в формі CO2", - йдеться в повідомленні.
Будь-яка форма зміни землекористування може вплинути на викиди вуглецю з ґрунту, коментує дослідник, доктор Крістофер О'Браян.
"Те ж саме відбувається, коли ви ведете трактор через поле або вирубують ліс", - додав він.
У зв'язку з цим фахівці назвали диких свиней черговою проблемою, яка загрожує безпеці людства. "Це ще один антропогенний вплив на клімат", - резюмував О'Браян.
Доповнення
Днями співачка Шакіра заявила, що її "пограбували" дикі свині в міському парку Барселони.