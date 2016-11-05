Диалог об урегулировании на Донбассе ведется не только в Минске - Р.Безсмертный
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Диалог по урегулированию ситуации в зоне боевых действий на Донбассе ведется не только в столице Беларуси, однако он является наиболее эффективным Такое мнение в эфире " 112 Украина " высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает УНН.
Он отметил, что проблема противостояния российской агрессии в Украине является глобальной.
"На самом деле, если посмотреть в деталях, то диалог ведется не только в Минске ... Другое дело, что такого уровня диалог, который мы имеем в Минске, и столь глубокий в технологичный кстати, он единственный. И эта связь" нормандский формат - минские переговоры "на первый взгляд делает невозможной любую альтернативу. Но таких альтернатив есть несколько и о них речь идет постоянно: поиск другого формата, моделей. Потому что это не только проблема российско-украинской войны, но и проблема континентальной и глобальной безопасности. Над этим идет работа ", - подчеркнул он.
Напомним, советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин отметил, что в политическом смысле дойти до тупика "Минска -2" означает вовсе не упереться в стену - это значит увидеть, что за ней тоже есть простор для решений. Но чтобы идти к новым возможностям политического урегулирования, нужно все же "пройти этот путь до конца".