Диалог об урегулировании на Донбассе ведется не только в Минске - Р.Безсмертный

Он отметил, что проблема противостояния российской агрессии в Украине является глобальной.

"На самом деле, если посмотреть в деталях, то диалог ведется не только в Минске ... Другое дело, что такого уровня диалог, который мы имеем в Минске, и столь глубокий в технологичный кстати, он единственный. И эта связь" нормандский формат - минские переговоры "на первый взгляд делает невозможной любую альтернативу. Но таких альтернатив есть несколько и о них речь идет постоянно: поиск другого формата, моделей. Потому что это не только проблема российско-украинской войны, но и проблема континентальной и глобальной безопасности. Над этим идет работа ", - подчеркнул он.

Напомним, советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин отметил, что в политическом смысле дойти до тупика "Минска -2" означает вовсе не упереться в стену - это значит увидеть, что за ней тоже есть простор для решений. Но чтобы идти к новым возможностям политического урегулирования, нужно все же "пройти этот путь до конца".