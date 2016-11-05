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15 марта, 19:03 • 114100 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163505 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136122 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128744 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111905 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104942 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101061 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Диалог об урегулировании на Донбассе ведется не только в Минске - Р.Безсмертный

Киев • УНН

 • 15993 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Диалог по урегулированию ситуации в зоне боевых действий на Донбассе ведется не только в столице Беларуси, однако он   является наиболее эффективным  Такое мнение в эфире " 112 Украина " высказал экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передает УНН.

Он отметил, что проблема противостояния российской агрессии в Украине является глобальной.

"На самом деле, если посмотреть в деталях, то диалог ведется не только в Минске ... Другое дело, что такого уровня диалог, который мы имеем в Минске, и столь глубокий в технологичный кстати, он единственный. И эта связь" нормандский формат - минские переговоры "на первый взгляд делает  невозможной любую альтернативу. Но таких альтернатив есть несколько и о них речь идет постоянно: поиск другого формата, моделей. Потому что это не только проблема российско-украинской войны, но и проблема континентальной и глобальной безопасности. Над этим идет работа ", - подчеркнул он.

Напомним, советник президента, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин отметил, что в политическом смысле дойти до тупика "Минска -2" означает вовсе не упереться в стену - это значит увидеть, что за ней тоже есть простор для решений. Но чтобы идти к новым возможностям политического урегулирования, нужно все же "пройти этот путь до конца".

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