Діалог про врегулювання на Донбасі ведеться не лише в Мінську - Р.Безсмертний
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Діалог щодо врегулювання ситуації у зоні бойових дій на Донбасі ведеться не тільки в столиці Білорусі, проте він є чи не найбільш ефективним. Таку думку в ефірі "112 Україна" висловив екс-представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, передає УНН.
Він зазначив, що проблема протистояння російської агресії в Україні є глобальною.
"Насправді, якщо подивитися в деталях, то діалог ведеться не тільки в Мінську... Інша справа, що такого рівня діалогу, який маємо в Мінську і настільки глибокий в технологічних речі, він єдиний. І ця зв'язок "нормандський формат – мінські переговори" на перший погляд робить на перший погляд неможливою будь-яку альтернативу. Але таких альтернатив є дещо і про них мова йде постійно: пошук іншого формату, моделей. Тому що це не тільки проблема російсько-української війни, але і проблема континентальної та глобальної безпеки. Над цим йде робота", - підкреслив він.
Нагадаємо, радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін зазначив, що у політичному сенсі дійти до глухого кута "Мінська-2" означає зовсім не впертися в стіну — це означає побачити, що за нею теж є простір для рішень. Але щоб йти до нових можливостей політичного врегулювання, потрібно все ж "пройти цей шлях до кінця".