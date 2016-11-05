Діалог про врегулювання на Донбасі ведеться не лише в Мінську - Р.Безсмертний

Він зазначив, що проблема протистояння російської агресії в Україні є глобальною.

"Насправді, якщо подивитися в деталях, то діалог ведеться не тільки в Мінську... Інша справа, що такого рівня діалогу, який маємо в Мінську і настільки глибокий в технологічних речі, він єдиний. І ця зв'язок "нормандський формат – мінські переговори" на перший погляд робить на перший погляд неможливою будь-яку альтернативу. Але таких альтернатив є дещо і про них мова йде постійно: пошук іншого формату, моделей. Тому що це не тільки проблема російсько-української війни, але і проблема континентальної та глобальної безпеки. Над цим йде робота", - підкреслив він.

Нагадаємо, радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін зазначив, що у політичному сенсі дійти до глухого кута "Мінська-2" означає зовсім не впертися в стіну — це означає побачити, що за нею теж є простір для рішень. Але щоб йти до нових можливостей політичного врегулювання, потрібно все ж "пройти цей шлях до кінця".