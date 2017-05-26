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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ГФС засекретила результаты проверки декларации нардепа С.Рыбалки

Киев • УНН

 • 11035 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Государственная фискальная служба засекретила информацию о результатах проверки налоговой декларации нардепа от Радикальной партии Сергея Рыбалки, поручение на проверку которой в конце января текущего года ГФС получила от Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

ГФС засекретила результаты проверки декларации нардепа С.Рыбалки

"Рассмотрев Ваш запрос относительно проверок доходов народных депутатов, сообщаем следующее. Согласно статье 32 Конституции Украины не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Подпунктом 17.1.9 пункта 17.1.1 статьи 17 Кодекса определено, что налогоплательщик имеет право на неразглашение контролирующим органом (должностными лицами) сведений о таком плательщике без его письменного согласия и сведений, составляющих конфиденциальную информацию, государственную, коммерческую или банковскую тайну и стали известны во время исполнения должностными лицами служебных обязанностей, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено законами ... учитывая указанное, предоставление запрашиваемой информации возможно при условии соблюдения порядка, установленного действующим законодательством", - сообщили в ГФС.

Напомним, Государственной фискальной службе по ходатайству Генеральной прокуратуры поручили проверить уплату налогов 9 народными депутатами, в частности, Олесем Довгим, Евгением Бакулиным, Андреем Лозовым, Юрием Солодом, Бориславом Розенблатом, Сергеем Рыбалкой, Александром Горбуновым, Виктором Романюком, Геннадием Бобовым.

Также напомним, по данным следователей ГПУ, председатель банковского комитета ВР С.Рыбалка не обложил налогом более 32 млн грн.

К тому же, Генеральная прокуратура также подозревает налоговую в лоббизме бизнес-интересов семьи "радикала" С.Рыбалки.

Украинские Национальные Новости

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