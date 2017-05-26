ДФС засекретила результати перевірки декларації нардепа С.Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Державна фіскальна служба засекретила інформацію щодо результатів перевірки податкової декларацій нардепа від Радикальної партії Сергія Рибалки, доручення на перевірку якої наприкінці січня поточного року ДФС отримала від Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Розглянувши Ваш запит щодо перевірок доходів народних депутатів, повідомляємо наступне. Згідно із статтею 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Підпунктом 17.1.9 пункту 17.1.1 статті 17 Кодексу визначено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов’язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами... З огляду на зазначене, надання запитуваної інформації є можливим за умови дотримання порядку, встановленого чинним законодавством”, — повідомили у ДФС.
Нагадаємо, Державній фіскальній службі за клопотанням Генеральної прокуратури доручили перевірити сплату податків 9 народними депутатами, зокрема, Олесем Довгим, Євгеном Бакуліним, Андрієм Лозовим, Юрієм Солодом, Бориславом Розенблатом, Сергієм Рибалкою, Олександром Горбуновим, Віктором Романюком, Геннадієм Бобовим.
Також нагадаємо, за даними слідчих ГПУ, голова банківського комітету ВР С.Рибалка не оподаткував понад 32 млн грн.
До того ж, Генеральна прокуратура також підозрює податкову у лобізмі бізнес-інтересів сім’ї “радикала” С.Рибалки.