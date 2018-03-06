ГФС: 7 марта наступит предельный срок уплаты налога на прибыль

“В связи с переносом дней работы системы электронных платежей НБУ с: пятницы 9 марта — на субботу 3 марта налогоплательщики должны провести соответствующие расчеты (уплату налога на прибыль, — ред.) с бюджетами с предельным сроком уплаты 7 марта 2018 года”, - сказано в сообщении.

Как напомнили в ГФС, для плательщиков налога на прибыль предприятий, начиная с 1 января 2018 года, определен единый срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий, составляемой за отчетный (налоговый) год — в течение 60 календарных дней, следующих за последним календарным днем ​​отчетного года, независимо от того, за какой базовый отчетный период составлялась налоговая декларация — квартал или год.

Таким образом:



предельный срок подачи налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий за отчетный 2017 год является 1 марта 2018 года;



предельный срок уплаты налогового обязательства по налогу на прибыль предприятий за отчетный 2017 год является 11 марта 2018 года.



Напомним, НБУ сообщил о графике работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней в 2018 году.