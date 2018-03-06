ДФС: 7 березня настане граничний термін сплати податку на прибуток
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. 7 березня є граничним терміном сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток. Про це повідомили у Державній фіскальній службі, передає УНН.
“У зв’язку з перенесенням днів роботи системи електронних платежів НБУ з: п’ятниці 9 березня — на суботу 3 березня платники податків мають провести відповідні розрахунки (сплату податку на прибуток, — ред.) з бюджетами з граничним строком сплати 7 березня 2018 року”, — сказано у повідомленні.
Як нагадали у ДФС, для платників податку на прибуток підприємств, починаючи з 1 січня 2018 року, визначено єдиний строк подання для податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка складається за звітний (податковий) рік, — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного року, незалежно від того, за який базовий звітний період складалася податкова декларація — квартал або рік.
Таким чином:
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- граничний термін подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств за звітний 2017 рік є 1 березня 2018 року;
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- граничний строк сплати податкового зобовʼязання з податку на прибуток підприємств за звітний 2017 рік є 11 березня 2018 року.
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Нагадаємо, НБУ повідомив про графік роботи банківської системи у зв’язку з перенесенням робочих днів у 2018 році.