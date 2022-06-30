Дезертирство и незаконное пересечение госграницы: в суд передали дело в отношении Януковича и начальника его охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и начальника его охраны Константина Козаря по фактам подстрекательства к дезертирству и незаконной переправке лиц через украинскую государственную границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
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"Установлено, что 23 февраля 2014 года, около 1 ч 30 мин, Виктор Янукович, действуя совместно со своими охранниками и другими лицами, вне пункта пропуска через государственную границу, из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области тремя вертолетами вооруженных сил российской федерации незаконно переправили через государственную границу Украины в рф не менее 20 человек", – говорится в сообщении.
Добавим
Кроме того, установили, что 24 февраля 2014 Виктор Янукович решил окончательно покинуть территорию Украины и, находясь на территории одной из воинских частей черноморского флота российской федерации в Гагаринском районе Севастополя, склонил начальника своей охраны Константина Кобзаря к дезертирству.
Военнослужащий уклонился от прохождения военной службы и при содействии представителей силовых ведомств российской федерации в ночь на 24 февраля 2014 уже на морском судне вместе с бывшим президентом и несколькими другими лицами покинул территорию Украины. К месту несения службы он не вернулся.
"Системная работа, направленная на сбор доказательств и привлечение к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах, продолжается", – сообщили в ГБР.
Напомним
Завершено досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и бывшего заместителя министра юстиции Владимира Богатыря по захвату государственной власти в 2010 году.