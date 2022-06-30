Дезертирство та незаконний перетин держкордону: до суду передали справу щодо Януковича і начальника його охорони

Цитата

"Встановлено, що 23 лютого 2014 року, близько 1 год 30 хв, Віктор Янукович, діючи спільно зі своїми охоронцями та іншими особами, поза пунктом пропуску через державний кордон, із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області трьома гелікоптерами збройних сил російської федерації незаконно переправили через державний кордон України до рф не менше 20 осіб", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, встановили, що 24 лютого 2014 року Віктор Янукович вирішив остаточно залишити територію України та, перебуваючи на території однієї з військових частин чорноморського флоту російської федерації у Гагарінському районі Севастополя, схилив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства.

Військовослужбовець ухилився від проходження військової служби та за сприяння представників силових відомств російської федерації у ніч на 24 лютого 2014 року вже морським судном разом з колишнім президентом та кількома іншими особами залишив територію України. До місця несення служби він не повернувся.

"Системна робота, спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів відносно учасників акцій протесту у 2013-2014 роках, триває", – повідомили в ДБР.

Нагадаємо

Завершено досудове розслідування щодо експрезидента Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції Володимира Богатиря у справі захоплення державної влади 2010 року.