Некоторые киевские троллейбусы временно изменят маршрут

В связи с ремонтом контактной сети по улице Елены Телиги 22 марта 2017 года движение троллейбусов маршрутов №18, 26, 8, 41 закрывается с 1:00 до 4:20.

Как сообщал УНН, почти половина киевских лифтов отработала свой возраст.

Кроме того, в столице начали строительство жилого комплекса на более чем две с половиной тысячи квартир.

Также напомним, что полиция усилит меры безопасности в центре Киева.