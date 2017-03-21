Некоторые киевские троллейбусы временно изменят маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Из-за ремонтных работ изменится движение троллейбусов маршрутов №18, 26, 28, 41. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевпастранса".
В связи с ремонтом контактной сети по улице Елены Телиги 22 марта 2017 года движение троллейбусов маршрутов №18, 26, 8, 41 закрывается с 1:00 до 4:20.
Как сообщал УНН, почти половина киевских лифтов отработала свой возраст.
Кроме того, в столице начали строительство жилого комплекса на более чем две с половиной тысячи квартир.
Также напомним, что полиция усилит меры безопасности в центре Киева.