Деякі київські тролейбуси тимчасово змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Через ремонтні роботи зміниться рух тролейбусів маршрутів №18,26,28,41. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".
У зв’язку з ремонтом контактної мережі по вулиці Олени Теліги 22 березня 2017 року рух тролейбусів маршрутів №18,26,28,41 закривається з 1 год. до 4 год.20 хв.
Як повідомляв УНН, майже половина київських ліфтів відпрацювала свій вік.
Крім того, у столиці почали зведення житлового комплексу на понад дві з половиною тисячі квартир.
Також нагадаємо, що поліція посилить заходи безпеки у центрі Києва.