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Девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля в Днепропетровской области

Девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля в Днепропетровской области

Киев • УНН

 • 8365 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Днепропетровской области под колеса автомобиля попала девятилетняя девочка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

ДТП произошло вчера, 28 декабря около 12:00 в Марганце. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "ИЖ-2715", двигаясь напротив дома по улице Ватутина, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на обочину и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Вследствие ДТП девятилетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, доставили каретой скорой помощи в реанимационное отделение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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