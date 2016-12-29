Девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля в Днепропетровской области

ДТП произошло вчера, 28 декабря около 12:00 в Марганце. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "ИЖ-2715", двигаясь напротив дома по улице Ватутина, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на обочину и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода.

Вследствие ДТП девятилетнюю девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, доставили каретой скорой помощи в реанимационное отделение.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.