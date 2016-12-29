Дев'ятирічна дитина потрапила під колеса автомобіля на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Дніпропетровщині під колеса автомобіля потрапила дев'ятирічна дівчинка. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області.
ДТП сталась вчора, 28 грудня близько 12:00 у Марганці. За попередніми даними, 24-річний водій автомобіля “ІЖ-2715”, рухаючись навпроти будинку по вулиці Ватутіна, не вибрав безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода.
Внаслідок автопригоди дев’ятирічну дівчинку з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, доправлено каретою швидкої допомоги до реанімаційного відділення.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.