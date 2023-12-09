Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки
Киев • УНН
По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 24 часа украинские войска убили 900 российских военных и уничтожили большое количество военной техники, в том числе 6 танков и 11 бронетранспортеров.
Девять сотен оккупантов ликвидировали украинские защитники за прошедшие сутки. О потерях врага отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Всего от начала полномасштабного вторжения по подсчетам украинских аналитиков в ад отправились 338 120 военных личного состава армии рф.
Системно теряет захватническое войско и технику. Только за минувшие сутки наши воины превратили в металлолом 6 танков, 7 военных машин, 11 ББМ и одну артсистему врага. А защитники украинского неба принудительно приземлили 11 крылатых ракет россиян.
Более подробно о потерях врага в статистике от Генерального штаба ВСУ от 09.12.23:
* личного состава - около 338120 (+900) человек
* танков - 5632 (+6) ед,
* боевых бронированных машин - 10519 (+11) ед,
* артиллерийских систем - 8058 (+1) ед,
* РСЗО- 919 (+0) ед,
* средства ПВО - 605 (+0) ед,
* самолетов - 324 (+0) ед,
* вертолетов - 324 (+0) ед,
* БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0) ед,
* БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0),
* крылатые ракеты - 1585 (+14),
* корабли /катера - 22 (+0) ед,
* подводные лодки - 1 (+0) ед,
* автомобильной техники и автоцистерны - 10598 (+7) ед,
* специальная техника - 1159 (+0)
В Генштабе отмечают, что опубликованные цифры о потерях врага ориентировочные, и они постоянно уточняются и обновляются. Ведь боевые действия продолжаются, и количество уничтоженных оккупантов и их техники постоянно увеличивается.
Дополнительно
Накануне УНН писал о том, как украинские пограничники перехватили российский беспилотник-камикадзе и перенаправили его на уничтожение вражеского экскаватора, укреплявшего позицию на Купянском направлении.
Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки
По сообщению Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 24 часа украинские войска убили 900 российских военных и уничтожили большое количество военной техники, в том числе 6 танков и 11 бронетранспортеров.
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