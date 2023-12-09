Девять сотен российских военных отправили в ад украинские защитники за минувшие сутки

Девять сотен оккупантов ликвидировали украинские защитники за прошедшие сутки. О потерях врага отчитывается Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Всего от начала полномасштабного вторжения по подсчетам украинских аналитиков в ад отправились 338 120 военных личного состава армии рф.

Системно теряет захватническое войско и технику. Только за минувшие сутки наши воины превратили в металлолом 6 танков, 7 военных машин, 11 ББМ и одну артсистему врага. А защитники украинского неба принудительно приземлили 11 крылатых ракет россиян.

Более подробно о потерях врага в статистике от Генерального штаба ВСУ от 09.12.23:

* личного состава - около 338120 (+900) человек

* танков - 5632 (+6) ед,

* боевых бронированных машин - 10519 (+11) ед,

* артиллерийских систем - 8058 (+1) ед,

* РСЗО- 919 (+0) ед,

* средства ПВО - 605 (+0) ед,

* самолетов - 324 (+0) ед,

* вертолетов - 324 (+0) ед,

* БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0) ед,

* БПЛА оперативно-тактического уровня - 6136 (+0),

* крылатые ракеты - 1585 (+14),

* корабли /катера - 22 (+0) ед,

* подводные лодки - 1 (+0) ед,

* автомобильной техники и автоцистерны - 10598 (+7) ед,

* специальная техника - 1159 (+0)

В Генштабе отмечают, что опубликованные цифры о потерях врага ориентировочные, и они постоянно уточняются и обновляются. Ведь боевые действия продолжаются, и количество уничтоженных оккупантов и их техники постоянно увеличивается.

Дополнительно

Накануне УНН писал о том, как украинские пограничники перехватили российский беспилотник-камикадзе и перенаправили его на уничтожение вражеского экскаватора, укреплявшего позицию на Купянском направлении.