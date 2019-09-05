Девять лет работы и 1,6 кг веса: Матиос рассказала о своем новом романе "Букова земля"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Через несколько недель, 21 сентября, состоится презентация нового романа Марии Матиос "Букова земля". На своей странице в Facebook украинская писательница рассказала, что над книгой работала целых девять лет, передает УНН.
Впервые за 100 лет были найдены и обнародованы архивные документы. Объем книги - почти тысяча страниц, вес - 1,6 кг.
В комментарии УНН издатель и известный украинский поэт Иван Малкович описал книгу как роман-панораму, глубиной в 225 лет.
"События романа заканчиваются 2014 годом - около Станицы Луганской.
Это переплетенные, перекрестные судьбы пяти семей разного статуса: земледельцы, воины, министры и послы - те люди, деятельность которых связана с буковой землей - с Буковиной. От маленького хуторка Сирук до мировых столиц: Вены, Будапешта, Варшавы, Москвы даже", - рассказал Малкович.
Презентация долгожданного романа состоится во время Форума издателей Львовской книжной ярмарки.