Дев’ять років праці та 1,6 кг ваги: Матіос розповіла про свій новий роман "Букова земля"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. За кілька тижнів, 21 вересня, відбудеться презентація нового роману Марії Матіос "Букова земля". На своїй сторінці у Facebook українська письменниця розповіла, що над книгою працювала цілих дев’ять років, передає УНН.
Вперше за 100 років були віднайдені та оприлюднені архівні документи. Обсяг книги — майже тисяча сторінок, вага – 1,6 кг.
У коментарі УНН видавець і відомий український поет Іван Малкович описав книгу як роман-панораму, глибиною у 225 років.
"Події роману закінчуються 2014 роком — біля Станиці Луганської.
Це переплетені, перехресні долі п’яти родин різного статусу: землероби, воїни, міністри і посли — ті люди, діяльність яких пов'язана з буковою землею – з Буковиною. Від маленького хутірка Сірук до світових столиць: Відня, Будапешта, Варшави, Москви навіть", - розповів Малкович.
Презентація довгоочікуваного роману відбудеться під час Форуму видавців Львівського книжкового ярмарку.