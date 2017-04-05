Детонаторы иъяли на автовокзале в Курахово

В общественном месте, где большое количество людей, в том числе детей, а также транспорта, местный житель Дачного разгуливал с пятью детонаторами в кармане. В каждом из них содержится опасное вещество, которое очень легко взрывается от трения, нагрева или удара. Благодаря превентивной работе и мгновенной реакции, сотрудники полиции предупредили трагические последствия.

Сотрудники Марьинского отделения полиции остановили для проверки подозрительного мужчину, который занервничал, увидев полицейский патруль.

“Оказалось, 35-летний житель Дачного, ранее уже судимый за незаконное хранение наркотиков, прячет в кармане куртки пять детонаторов. Мужчина пояснил, что, найдя взрывоопасные предметы, планировал глушить рыбу на пруду”, — говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 “Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами” Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 5 апреля в Мариуполе полицейские нашли гранату и патроны на территории школы.