Детонатори вилучили на вокзалі в Кураховому

У громадському місці, де велика кількість людей, в тому числі дітей, а також транспорту, місцевий житель Дачного розгулював з п’ятьма детонаторами в кишені. У кожному з них міститься небезпечна речовина, яке дуже легко вибухає від тертя, нагрівання або удару. Завдяки превентивній роботі і миттєвій реакції, співробітники поліції попередили трагічні наслідки.

Працівники Мар’їнського відділення поліції зупинили для перевірки підозрілого чоловіка, який занервував, побачивши поліцейський патруль.

“Виявилося, 35-річний житель Дачного, раніше вже судимий за незаконне зберігання наркотиків, ховає в кишені куртки п’ять детонаторів. Чоловік пояснив, що, знайшовши вибухонебезпечні предмети, планував глушити рибу на ставку”, — йдеться в повідомленні.

Відносно правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України, за що передбачено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 5 квітня в Маріуполі поліцейські знайшли гранату і патрони на території школи.