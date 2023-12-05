Дети Одесской области готовят военным подарки ко Дню святого Николая и Дню ВСУ

В этом году, 6 декабря, два важных праздника украинцы будут отмечать в один день: День Вооруженных сил Украины и День святого Николая. Дети Одесской области уже готовят подарки военным. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Наши дети готовятся уже: организуют благотворительные ярмарки, пишут письма, пекут вкусности, собирают теплые вещи, изготавливают окопные свечи, обереги и новогодние украшения, чтобы вместе с частичкой любви благодарных сердец передать военным на передовую. Ведь для наших защитников, как никогда, сейчас важно чувствовать поддержку и благодарность за возможность жить, учить и учиться. Маленькие шаги - путь силы. Спасибо каждому, кто по нему идет - написал Кипер.