Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Шпионские страсти, охота на преступников, спасение человечества, проверка истинных чувств, захватывающие и опасные приключения – все это и даже больше для ценителей приключенческого кино. УНН подготовил подборку приключенческих фильмов которые можно посмотреть на выходных.

Мост шпионов (Bridge of Spies) 2015 – Фильм основан на событиях, имевших место в мировой истории. Действие происходит в период так называемой "холодной войны". Тогда произошло обострение дипломатических отношений между США и Советским Союзом, и, хотя до реального конфликта не дошло, но демонстрация силы и гонка за звание наиболее подготовленной к войне государства наблюдалась на протяжении многих лет. Благодаря действиям ЦРУ удается обнаружить российского разведчика, который передавал данные своему руководству. Подозреваемого арестовывают, а дело отдают в суд. Народ требует казнить негодяя, чтобы показать, насколько их страна могущественна и всесильна. Российский шпион ничего не собирается говорить в свое оправдание, а просто молчит, не обращая внимания на различные пытки. Джеймсу Доновану-обычному страховому юристу, поручают защиту шпиона, для проведения справедливого суда.

Жанр: Исторические, Драмы, Триллеры

Страна: США, Германия, Индия

Режиссер: Стивен Спилберг

Актеры: Марк Райлэнс, Доменик Ломбардоцци, Виктор Верхак, Том Хэнкс

послезавтра (день после завтрашнего дня) 2004 – климатолог Джек Холл давно подозревает о надвигающихся изменениях. И его опасения вскоре начинают подтверждаться. Вечная мерзлота тает, гигантские потоки ледяной воды стремительно снижают температуру в океанах. По всей планете бушуют невиданные природные катаклизмы. Однако правительство не обращает на предупреждение и не спешит объявлять тревогу, считая бедствия локальными вспышками. В это время в беду попадает сын Джека, отправившийся с друзьями в Нью-Йорк. Стремительное изменение климата застает его вдали от родного дома. Похолодание приходит так неожиданно, что большинство людей погибает, будучи застигнутыми врасплох этой ужасной разбушевавшейся стихией. К счастью, парню удается сбежать, но теперь он должен дождаться отца, пытающегося пробиться к нему по опасной ледяной пустыне.

Жанр: Экшн, Приключения, Триллеры, Фантастика

Страна: США

Режиссер: Роланд Эммерих

Актори: Денніс Куейд, Джейк Джилленхол, Еммі Россам, Деш Майок, Джей О. Сендерс, Села Вард

охотник и Снежная королева (Хантсман: война Винтера) 2016 - в течение долгих лет Фрейя и Равенна правили своим королевством совместно, но однажды темная Королева предала свою сестру, и та была вынуждена бежать. Позже Ледяная Королева обосновалась в собственном замке и набрала из близлежащих деревень самых здоровых мальчиков и девочек, из которых она планировала вырастить умелых воинов, способных защитить ее от любых врагов, включая Равенну. Планы правительницы заканчиваются успехом-многолетние тренировки не проходят даром, и вчерашние юнцы постепенно превращаются в опытных воинов, способных справиться с любой задачей. С любыми, но далеко не со всеми — Эрик и Сара, двое из учеников Фреи, нарушают ее главный запрет и влюбляются. Когда об этом узнает их правительница, то она без лишних раздумий выгоняет нарушителей прочь из дворца. Оказавшись на свободе, герои зрелищного фэнтези находят себе новых друзей, которые открывают им глаза на правду: сестры, несмотря на вражду между собой, являются настоящей угрозой для всего мира. Согласившись со всем услышанным, влюбленные возглавляют армию, которая собирается положить конец сестринской тирании.

Жанр: Экшн, Приключения, Драмы, Фэнтези

Страна: США

Режиссер: Седрик Николя-Троян

Актеры: Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, Джессика Честейн, Эмили Блант, Ник Фрост, Роб Брайдон

Зимняя фантазия (Сказка Винтера) 2014 - когда главный герой фильма Питер Лейк был еще младенцем, его родители предпринимают попытку переехать жить в Америку, однако из-за того, что отец был болен туберкулезом, их не пускают в страну. Тогда они отправляют туда сына в одиночку. Спустя годы, когда Питер вырос, он становится профессиональным вором и работает под руководством гангстера жемчуга Сомса, который благодаря талантам парня проворачивает свои преступления.

Но однажды Питеру надоедает такое существование, и он решает сбежать из города, чтобы попытаться начать новую жизнь. Однако именно в этот момент с героем происходит то, чего он не как не мог предвидеть - Питер влюбляется в прекрасную девушку по имени Беверли Пенн, которая с каждым днем увядает от серьезной болезни. Как же поступит в сложившейся ситуации Питер, ведь если бы он избрал Беверли, то непременно подвергнет ее серьезной опасности, потому что по его следу идет бывший босс, обладающий магическими способностями .

Жанр: Детективы, Драмы, Фэнтези, Романтические

Страна: США

Режиссер: Акива Голдсман

Актеры: Колин Фаррелл, Мэтт Бомер, Люси Гриффитс, Майкл Крейн, Кевин Корриген, Уилл Смит, Рассел Кроу

мерзкая восьмерка (The Hateful Eight) 2015 – события фильма происходят в Вайоминг после Гражданской войны. Джон "Вешатель" Рут, промышляющий поимкой беглых преступников, направляется в Ред Рок с богатой добычей, бандиткой Дейзи Домерга. В городке преступницу ждет приговор и виселица, а ее счастливого преследователя - десять тысяч долларов обещанного гонорара. По пути в дилижанс Вишателя подсаживаются двое-темнокожий охотник за головами, наемник "Маркиз" Уоррен, и бывший конфедерат Крис Мэнникс, назвавшийся шерифом. Только что начавшаяся снежная буря заставляет случайных попутчиков спрятаться в галантерейной лавке на перевале. Тут уже обосновалась другая четверка: Ковбой, мексиканец, отставной генерал Конфедерации и Высельщик - местный преступник-коротышка. Вскоре один из" законников", сопровождающий Дейзи, начинает небезосновательно подозревать - среди постояльцев заведения затаился сообщник кровавой бандитки.

Жанр: Детективы, Драмы, Криминал, Триллеры, Вестерн

Страна: США

Режиссер: Квентин Тарантино