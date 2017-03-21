Детали взрывного ДТП в Киеве: пострадал водитель

"ДТП с пожаром в Киеве на Днепровской Набережной: 23-летний водитель Дэу Нексия на скорости около 60 км / ч плавно съехал с дороги в столб. Машина вспыхнула, столб рухнул ", - говорится в сообщении.

Отмечено, что травмированного водителя успели вытащить свидетели. Мужчина госпитализирован, его жизнь вне опасности.

На месте работали спасатели ГСЧС. Причины ДТП выясняет оперативно-следственная группа.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на Днепровской набережной в Киеве автомобиль врезался в столб и взорвался .