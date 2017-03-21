Деталі вибухової ДТП в Києві: постраждав водій
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Внаслідок ДТП на Дніпровській набережній постраждав водій авто. Чоловіка госпіталізували і його життя поза небезпекою, передає УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“ДТП із пожежею в Києві на Дніпровській Набережній: 23-річний водій Деу Нексія на швидкості близько 60 км / год плавно з’їхав з дороги в стовп. Машина спалахнула, стовп звалився”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що травмованого водія встигли витягнути свідки. Чоловік госпіталізований, його життя поза небезпекою.
На місці працювали рятувальники ДСНС. Причини ДТП з’ясовує оперативно-слідча група.
Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Дніпровській набережній у Києві автомобіль врізався в стовп і вибухнув.