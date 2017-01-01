Десятки людей были убиты в Стамбуле при нападении на ночной клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. 35 человек погибли, около 40 ранены в результате террористической атаки неизвестного преступника, вооруженного огнестрельным оружием на ночной клуб в Стамбуле, в ночь на воскресенье, 1 января. Об этом сообщил губернатор города Васип Шахин, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По сведениям СМИ, нападающий был одет в костюм Санта-Клауса и может все еще находиться в помещении клуба, находящегося в историческом районе Ортакей. Полицейский спецназ готовится провести операцию по штурму здания. На месте работают машины скорой помощи.
Местное телевидение сообщает, что во время нападения люди в панике прыгали в Босфорский пролив.
Как сообщал УНН, неизвестные преступники атаковали в воскресенье ночной клуб в Стамбуле . В результате нападения не менее двух человек погибли.