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Десятки людей были убиты в Стамбуле при нападении на ночной клуб

Десятки людей были убиты в Стамбуле при нападении на ночной клуб

Киев • УНН

 • 9321 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. 35 человек погибли, около 40 ранены в результате террористической атаки неизвестного преступника, вооруженного огнестрельным оружием на ночной клуб в Стамбуле, в ночь на воскресенье, 1 января. Об этом сообщил губернатор города Васип Шахин, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

По сведениям СМИ, нападающий был одет в костюм Санта-Клауса и может все еще находиться в помещении клуба, находящегося в историческом районе Ортакей. Полицейский спецназ готовится провести операцию по штурму здания. На месте работают машины скорой помощи.

Местное телевидение сообщает, что во время нападения люди в панике прыгали в Босфорский пролив.

Как сообщал УНН, неизвестные преступники атаковали в воскресенье ночной клуб в Стамбуле . В результате нападения не менее двух человек погибли.

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