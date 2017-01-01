Десятки людей були вбиті в Стамбулі при нападі на нічний клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. 35 людей загинули, близько 40 поранені в результаті терористичної атаки невідомого злочинця, озброєного вогнепальною зброєю на нічний клуб у Стамбулі, в ніч на неділю, 1 січня. Про це повідомив губернатор міста Васип Шахін, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За відомостями ЗМІ, нападник був одягнений в костюм Санта-Клауса і може все ще знаходитися в приміщенні клубу, що знаходиться в історичному районі Ортакей. Поліцейський спецназ готується провести операцію по штурму будівлі. На місці працюють машини швидкої допомоги.
Місцеве телебачення повідомляє, що під час нападу люди в паніці стрибали в Босфорську протоку.
Як повідомляв УНН, невідомі злочинці атакували в неділю нічний клуб у Стамбулі. В результаті нападу не менше двох людей загинули.