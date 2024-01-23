Десятинную церковь в Киеве отныне можно увидеть в дополненной реальности

Прочитать, увидеть и прикоснуться. В Киеве появился новый информационный стенд посвященный Десятинной церкви. Отныне киевляне и гости столицы могут даже прикоснуться к архитектурному памятнику в дополненной реальности. Об этом информирует Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.

На улице Владимирской в Киеве возле Национального музея истории Украины установили новый информационный стенд, благодаря которому можно прочитать, увидеть и услышать интересную информацию о Десятинной церкви. И даже прикоснуться к ней в дополненной реальности. - рассказали в культурном ведомстве.

Детали

В министерств изазанчили, что для того, чтобы увидеть церковь в дополненной реальности пока достаточно отсканировать QR-код на информационном борде с помощью своего смартфона.

Также все желающие найдут ссылку на аудиогид, в котором рассказывают об истории первой каменной церкви Киевской Руси.

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Кроме этого команда "еМузея" разработала 3D-копии трех крестов, которые были найдены во время археологических раскопок на месте Десятинной церкви, и которые сейчас хранятся в Национальном музее истории.

Отмечается, что инициатор этого проекта - Дмитрий Матяш, основатель организации "еМузей", занимающейся оцифровкой музейных ценностей и культурного достояния.

Узнать больше о Десятинной церкви, ее истории и увидеть 3D-модели можно на сайте discover.ua