Десятинную церковь в Киеве отныне можно увидеть в дополненной реальности
Новый информационный стенд с технологией дополненной реальности (AR) позволяет местным жителям и гостям Киева увидеть и взаимодействовать с исторической Десятинной церковью в цифровом формате. Стенд, расположенный возле Национального музея истории Украины, содержит информационные ресурсы, аудиогиды и ссылки на 3D-модели археологических находок.
Зеленский анонсировал меры для ограничения давления на бизнес: есть решение СНБО, правительство представит изменения в закон о БЭБ
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о мерах по поддержке легального бизнеса, которые включают создание Совета поддержки предпринимательства и внесение изменений в закон о Бюро экономической безопасности.
Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом - Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что город третий раз за день подвергся ракетному обстрелу, есть подтвержденные случаи взрывов. Гражданам рекомендуется оставаться в укрытиях.
Бизнесмен Игорь Мазепа вышел под залог - адвокат
Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа вышел под залог, уменьшенный с 349 миллионов гривен до 21 миллиона гривен.
Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО - СМИ
Парламент Турции одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО, что знаменует собой значительный сдвиг в оборонной политике Швеции. Это решение приближает Швецию к тому, чтобы стать 32-м членом НАТО.
В Беларуси массовые обыски и задержания по статьям об экстремизме – правозащитники
По данным правозащитной организации "Весна", КГБ проводит массовые обыски в Беларуси, в основном у родственников политзаключенных. Операция связана с предполагаемой причастностью к экстремистской деятельности, такой как финансирование или участие в экстремистских группах.
В оккупированном Севастополе снова произошел обвал грунта
Оползень в оккупированном Севастополе привел к приостановке троллейбусного сообщения и перекрытию движения транспорта.
Украине необходимо решить проблему нехватки артиллерии - Умеров
Украине необходимо решать проблему с нехваткой артиллерии, и сохранить уже имеющуюся сеть ПВО. Об этом сказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в заключительном слове на встрече Контактной группы по обороне Украины,
Премьер Словакии заявил о "нормальной жизни" в Киеве после массированного ракетного обстрела рф
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что "жизнь в Киеве нормальная", за день до встречи с премьер-министром Украины и после сообщения о ракетном обстреле города со стороны россии.
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы
В украинском городе Херсон прогремели взрывы, вероятно, в результате обстрела со стороны российской армии.