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Десятинну церкву в Києві відтепер можна побачити в доповненій реальності

Десятинну церкву в Києві відтепер можна побачити в доповненій реальності

Київ • УНН

 • 33200 перегляди

Новий інформаційний стенд з технологією доповненої реальності (AR) дозволяє місцевим жителям і гостям Києва побачити і взаємодіяти з історичною Десятинною церквою в цифровому форматі. Стенд, розташований біля Національного музею історії України, містить інформаційні ресурси, аудіогіди та посилання на 3D-моделі археологічних знахідок.

Прочитати, побачити та доторкнутись. У Києві з’явився новий інформаційний стенд присвячений Десятинній церкві. Віднині кияни та гості столиці можуть навіть доторкнутись архітектурної пам’ятки в доповненій реальності. Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.

На вулиці Володимирській в Києві біля Національного музею історії України встановили новий інформаційний стенд, завдяки якому можна прочитати, побачити та почути цікаву інформацію про Десятинну церкву. І навіть доторкнутись до неї в доповненій реальності.

– розповіли у культурному відомстві.

Деталі

У міністерств ізазанчили, що для того, щоб побачити церкву в доповненій реальності наразі достатньо відсканувати QR-код на інформаційному борді за допомогою свого смартфона.

Також всі охочі знайдуть посилання на аудіогід, в якому розповідають про історію першої камʼяної церкви Київської Русі.

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Крім цього команда "єМузею" розробила 3D-копії трьох хрестів, що були знайдені під час археологічних розкопок на місці Десятинної церкви, і які зараз зберігаються в Національному музеї історії.

Зазначається, що ініціатор цього проєкту — Дмитро Матяш, засновник організації "єМузей", що займається оцифруванням музейних цінностей та культурного надбання.

Дізнатись більше про Десятинну церкву, її історію та побачити 3D-моделі можна на сайті discover.ua

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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