Десятинну церкву в Києві відтепер можна побачити в доповненій реальності

Прочитати, побачити та доторкнутись. У Києві з’явився новий інформаційний стенд присвячений Десятинній церкві. Віднині кияни та гості столиці можуть навіть доторкнутись архітектурної пам’ятки в доповненій реальності. Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.

На вулиці Володимирській в Києві біля Національного музею історії України встановили новий інформаційний стенд, завдяки якому можна прочитати, побачити та почути цікаву інформацію про Десятинну церкву. І навіть доторкнутись до неї в доповненій реальності. – розповіли у культурному відомстві.

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У міністерств ізазанчили, що для того, щоб побачити церкву в доповненій реальності наразі достатньо відсканувати QR-код на інформаційному борді за допомогою свого смартфона.

Також всі охочі знайдуть посилання на аудіогід, в якому розповідають про історію першої камʼяної церкви Київської Русі.

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Крім цього команда "єМузею" розробила 3D-копії трьох хрестів, що були знайдені під час археологічних розкопок на місці Десятинної церкви, і які зараз зберігаються в Національному музеї історії.

Зазначається, що ініціатор цього проєкту — Дмитро Матяш, засновник організації "єМузей", що займається оцифруванням музейних цінностей та культурного надбання.

Дізнатись більше про Десятинну церкву, її історію та побачити 3D-моделі можна на сайті discover.ua