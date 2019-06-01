Десять мигрантов шили поддельную под известные бренды одежду в Одесской области

По данным полиции, в рамках профилактической отработки под условным названием "Мигрант" и досудебного расследования в уголовном производстве по ч.3 ст.332 УК Украины работниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями СУ ГУНП в Одесской области, работниками СБУ и военнослужащими, под процессуальным руководством прокуратуры области, был проведен санкционированный обыск, во время которого обнаружено нелегальный цех по пошиву одежды, поддельной под бренды известных мировых марок.



В цехе на территории Суворовского района находились десять граждан одной из восточных стран, занимались изготовлением "брендовой" одежды. В настоящее время проводится проверка законности их пребывания в Украине.



Во время обыска правоохранителями изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности: швейное оборудование, пресс для нанесения логотипов, готовая продукция, трафареты с логотипами различных брендов, наклейки и лейблы на одежду.



Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к указанному правонарушению.



Напомним, в Одесской области разоблачен цех по нелегальной обработке янтаря, организованный гражданином Китая.