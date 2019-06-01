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Десятеро мігрантів шили підроблений під відомі бренди одяг на Одещині

Десятеро мігрантів шили підроблений під відомі бренди одяг на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Правоохоронці на Одещині викрили нелегальний цех з пошиття одягу, в якому десятеро мігрантів виробляли підробки під відомі світові бренди. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області, передає УНН.

За даними поліції, в рамках профілактичного відпрацювання під умовною назвою "Мігрант" та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.332 КК України працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області, працівниками СБУ та військовослужбовцями, під процесуальним керівництвом прокуратури області, був проведений санкціонований обшук, під час якого виявлено нелегальний цех з пошиття одягу, підробленого під бренди відомих світових марок.

У цеху на території Суворовського району знаходилися десятеро громадян однієї зі східних держав, які займалися виготовленням "брендового" одягу. На даний час проводиться перевірка законності їх перебування в Україні.

Під час обшуку правоохоронцями вилучені речові докази протиправної діяльності: швейне обладнання, прес для нанесення логотипів, готова продукція, трафарети з логотипами різних брендів, наклейки та лейбли на одяг.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вказаного правопорушення.

Нагадаємо, в Одеській області викрито цех з нелегальної обробки бурштину, організований громадянином Китаю.

Українські Національні Новини

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