Десятеро мігрантів шили підроблений під відомі бренди одяг на Одещині

За даними поліції, в рамках профілактичного відпрацювання під умовною назвою "Мігрант" та досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.332 КК України працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області, працівниками СБУ та військовослужбовцями, під процесуальним керівництвом прокуратури області, був проведений санкціонований обшук, під час якого виявлено нелегальний цех з пошиття одягу, підробленого під бренди відомих світових марок.



У цеху на території Суворовського району знаходилися десятеро громадян однієї зі східних держав, які займалися виготовленням "брендового" одягу. На даний час проводиться перевірка законності їх перебування в Україні.



Під час обшуку правоохоронцями вилучені речові докази протиправної діяльності: швейне обладнання, прес для нанесення логотипів, готова продукція, трафарети з логотипами різних брендів, наклейки та лейбли на одяг.



Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вказаного правопорушення.



Нагадаємо, в Одеській області викрито цех з нелегальної обробки бурштину, організований громадянином Китаю.