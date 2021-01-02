Десятая победа помогла "Манчестер Юнайтед" догнать лидера АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. ФК "Манчестер Юнайтед" на собственной арене обыграл "Астон Виллу" (2:1) в матче 17-го тура Английской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайты коллективов.
Счет был открыт на 40-й минуте матча. Защитник "МЮ" Аарон Уан-Биссака выполнил подачу в чужую штрафную, откуда нападающий Антони Марсьяль ударом головой отправил мяч точно в цель.
Гости отыгрались на 58-й минуте - нападающий Бертран Траоре получил передачу от капитана бирмингемцев Джека Грилиша и с выгодной позиции попал в ворота, защищаемые Давидом де Хеа.
Однако, уже через четыре минуты "МЮ" вышел вперед. Полузащитник "Виллы" Дуглас Луис в собственной штрафной нарушил правила в борьбе с Полем Погба и судья немедленно указал на "точку". Бруну Фернандеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый - 2:1.
Отметим, что у "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" стало по 33 очка - они идут лидерами турнира.
Напомним, "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в центральной игре тура АПЛ.