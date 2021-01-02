Десята перемога допомогла "Манчестер Юнайтед" наздогнати лідера АПЛ

Рахунок був відкритий на 40-й хвилині матчу. Захисник "МЮ" Аарон Ван-Біссака виконав подачу в чужу штрафну, звідки нападник Антоні Марсьяль ударом головою відправив м'яч точно в ціль.

Гості відігралися на 58-й хвилині - нападник Бертран Траоре отримав передачу від капітана бірмінгемців Джека Гріліша і з вигідної позиції влучив у ворота, що захищаються Давидом де Хеа.

Однак, уже через чотири хвилини "МЮ" знову вийшов вперед. Півзахисник "Вілли" Дуглас Луїс у власному штрафному порушив правила в боротьбі з Полем Погба і суддя негайно показав на "точку". Бруну Фернандеш впевнено реалізував одинадцятиметровий – 2:1.

Зазначимо, що у "Манчестер Юнайтед" і "Ліверпуля" стало по 33 очки – вони йдуть лідерами турніру.

Нагадаємо, "Лестер" та "Манчестер Юнайтед" зіграли внічию у центральній грі туру АПЛ.