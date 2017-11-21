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Десять очков Леня привели к победе Финикса над Чикаго

Киев  •  УНН

 • 18953 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. "Финикс Санс" Украинская Алексея Леня получили второй выигрыш подряд в регулярном чемпионате НБА, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

В домашнем поединке с "Чикаго Буллз" команда из штата Аризона продемонстрировала более команду игру, которая вылилась в 32 результативные передачи против 20 у "быков" и 113: 105 по окончательным цифрами на табло.

Украинский центровой появился со скамейки запасных и получил 25:41 минуты - 10 очков (4/5 двухочковые, 2/2 штрафные), 8 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот при 1 фола.

Примечательно, что благодаря данной победе "Санс" немного улучшили позицию в Западной конференции - 12 ступенька при 7 победах и 11 поражениях. "Буллз" всего лишь 14-е на Востоке с 3 выигрышами и 11 фиаско.

Украинские Национальные Новости

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