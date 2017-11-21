Десять очок Леня призвели до перемоги Фінікса над Чикаго

У домашньому поєдинку із "Чикаго Булз" команда зі штату Аризона продемонструвала більш команду гру, яка вилилася в 32 результативні передачі проти 20 у "биків" та 113:105 за остаточними цифрами на табло.

Український центровий з'явився з лави запасних і отримав 25:41 хвилини – 10 очок (4/5 двоочкові, 2/2 штрафні), 8 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 1 фолу.

Примітно, що завдяки даній звитязі "Санс" трохи покращили позицію в Західній конференції – 12 сходинка при 7 перемогах і 11 поразках. "Булз" всього лише 14-ті на Сході з 3 виграшами і 11 фіаско.