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Госстат рассказал о подготовке к пробной переписи населения

Киев • УНН

 • 23286 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Государственная служба статистики начала подготовку к пробной переписи населения. Сейчас служба проводит закупку услуг по разработке концепции технологии обработки данных и проектно-технической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки данных “Перепись 2020”. Какое именно оборудование будут использовать и сколько средств в целом понадобится на проведение пробной и Всеукраинской переписи станет известно, после разработки соответствующей концепции и системы “Перепись 2020”. Об этом УНН сообщили в Госстате в ответ на запрос.

Госстат рассказал о подготовке к пробной переписи населения

“В процессе проведения пробной переписи населения прорабатываются программа Всеукраинской переписи населения, методологические и организационные положения ее проведения, концепция технологии обработки данных переписи населения и т.д.”, — отметили в Госстате.

Как добавили в ведомстве, во время пробной переписи населения предполагается использование современных инновационных технологий (электронных устройств (метод CAPI), сети интернет (метод CAWI)) для сбора данных и внесения их в базу, а также дальнейшей обработки и создания сводных выходных таблиц.

“Для этого необходимо создать программно-аппаратный комплекс автоматизированной системы сбора и обработки переписных данных”, — отметили в службе статистики.

Сейчас Госстат проводит закупку услуг по разработке концепции технологии обработки данных переписи населения и проектно-технической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки данных, которая предусматривает разработку концептуальных основ и общих принципов, технических требований и технического задания на автоматизированную систему “Перепись 2020”.

Также в рамках этой закупки предполагается разработка проектно-технической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки данных пробной и Всеукраинской переписей населения и разработка концепции технологии обработки данных, которая должна содержать, в частности, результаты выполнения следующих этапов работ:

  • детальное изучение объекта автоматизации, поиск путей и оценку возможности реализации требований;
  • разработку альтернативных вариантов концепции автоматизированной системы “Перепись 2020” и планов их реализации;
  • оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функционирования;
  • оценку преимуществ и недостатков каждого варианта и тому подобное.

“Учитывая это, провести оценку количества мобильных устройств, компьютерного оборудования для проведения пробной и Всеукраинской переписей населения, а также какие именно технические средства будут использоваться и сколько средств в целом необходимо для проведения переписей, возможно только после выполнения соответствующего договора на вышеуказанные услуги” , - отметили в Госстате.

Справка УНН.

Метод CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) — это разновидность личного интервью, когда интервьюер лично опрашивает респондента у компьютера.

Метод CAWI (Interviewing Computer Assisted Web) — аналогичный опрос, но без непосредственного участия интервьюера в ходе интервью, респондент заполняет анкету самостоятельно. Однако рекрут респондента осуществляется лично интервьюером.

Напомним, Кабинет министров принял решение о проведении пробной переписи населения Украины в 2019 году.

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