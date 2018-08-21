Госстат рассказал о подготовке к пробной переписи населения

КИЕВ. 21 августа. УНН. Государственная служба статистики начала подготовку к пробной переписи населения. Сейчас служба проводит закупку услуг по разработке концепции технологии обработки данных и проектно-технической документации на создание автоматизированной системы сбора и обработки данных “Перепись 2020”. Какое именно оборудование будут использовать и сколько средств в целом понадобится на проведение пробной и Всеукраинской переписи станет известно, после разработки соответствующей концепции и системы “Перепись 2020”. Об этом УНН сообщили в Госстате в ответ на запрос.