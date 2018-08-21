Держстат розповів про підготовку до пробного перепису населення

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Державна служба статистики розпочала підготовку до пробного перепису населення. Наразі служба проводить закупівлю послуг щодо розробки концепції технології оброблення даних та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення даних “Перепис 2020”. Яке саме обладнання будуть використовувати та скільки коштів загалом знадобиться на проведення пробного та Всеукраїнського переписів стане відомо, після розробки відповідної концепції та системи “Перепис 2020”. Про це УНН повідомили у Держстаті у відповідь на запит.