Госстат назвал самое дешевое мясо в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Самым дешевым мясом в Украине остается курятина, сообщает Госстатистики, передает УНН.
Детали
В апреле 1 кг куриной тушки стоил в среднем 65,35 грн, тогда как филе куриного — 104,4 грн. Значительно дороже была свинина — 118 грн/кг. И самым дорогим мясом в Украине все же есть говядина, которая стоила 159 грн/кг.
Дополнение
При этом во Всемирной организации здравоохранения указывают на опасность красного мяса (свинина, говядина). Есть данные, указываемые на взаимосвязь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.