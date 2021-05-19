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Держстат назвав найдешевше м'ясо в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Найдешевшим м’ясом в Україні залишається курятина, повідомляє Держстатистики, передає УНН.

Держстат назвав найдешевше м'ясо в Україні

Деталі

У квітні 1 кг курячої тушки коштував в середньому 65,35 грн, тоді як філе курячого — 104,4 грн. Значно дорожче була свинина — 118 грн/кг. Та найдорожчим м’ясом в Україні все ж є яловичина, яка коштувала 159 грн/кг.

Доповнення

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров’я вказують на небезпеку червоного м’яса ( свинина, яловичина). Є дані, які вказуються на взаємозв’язок між споживанням червоного м’яса та розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Українські Національні Новини

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