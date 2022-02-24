Госспецсвязи предупредило о возможных перебоях с мобильной связью из-за больших нагрузок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Госспецсвязи Украины предупредили, что из-за больших нагрузок возможны проблемы с мобильной связью. При этом ведомство призвало операторов не отключать абонентов в случае отсутствия средств на их счетах. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Госспецсвязи.
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"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам с настоятельной рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, у которых не достаточно средств на счете или имеется задолженность.
Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Сейчас операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - говорится в заявлении.
Дополнение
Госспецсвязи просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости. И если не могут дозвониться - осуществлять обмен СМС-сообщениями.