Госспецсвязи предупредило о возможных перебоях с мобильной связью из-за больших нагрузок

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"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам с настоятельной рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, у которых не достаточно средств на счете или имеется задолженность.

Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. Сейчас операторы фиксируют большие нагрузки на сети, поэтому возможны перебои со связью", - говорится в заявлении.

Дополнение

Госспецсвязи просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости. И если не могут дозвониться - осуществлять обмен СМС-сообщениями.