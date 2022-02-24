Інформація про відключення мобільного зв'язку та інтернету в Україні не відповідає дійсності - Держспецзв'язку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Інформація про відключення мобільного звʼязку та інтернету в Україні не відповідає дійсності. Можливі перебої через переповненість мереж, пише УНН з посиланням на дані Держспецзв’язку.
Цитата:
“У мережі шириться інформація про можливі відключення мобільного звʼязку та інтернету — ця інформація не відповідає дійсності”, — інформує Держспецзв’язку.
Деталі
Повідомляється, що оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам.
Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені на надзвичайний режим управління.
“Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі звʼязком. Це перш за все повʼязане із тим, що мережі перенавантажені. Просимо здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. Якщо не можете додзвонитись — здійснюйте обмін СМС-повідомленнями”, — зазначили в службі.
Доповнення
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, є постраждалі.
На всій території України ввели воєнний стан.