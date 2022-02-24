Информация об отключении мобильной связи и интернета в Украине не соответствует действительности - Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Информация об отключении мобильной связи и интернета в Украине не соответствует действительности. Возможны перебои из-за перегруженности сетей, пишет УНН со ссылкой на данные Госспецсвязи.
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“В сети распространяется информация о возможных отключениях мобильной связи и интернета — эта информация не соответствует действительности”, — информирует Госспецсвязи.
Детали
Сообщается, что операторы и провайдеры будут предоставлять услуги гражданам.
Системы оперативно-технического управления коммуникационными сетями переведены на чрезвычайный режим управления.
"Обращаем внимание, что могут быть перебои со связью. Это прежде всего связано с тем, что сети перегружены. Просим совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в рамках необходимости. Если не можете дозвониться — осуществляйте обмен СМС-сообщениями", - отметили в службе.
Дополнение
В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, есть пострадавшие.
На всей территории Украины ввели военное положение.