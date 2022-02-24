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Держспецзв'язку попередило про можливі перебої з мобільним зв'язком через великі навантаження

Держспецзв'язку попередило про можливі перебої з мобільним зв'язком через великі навантаження

Київ • УНН

 • 103860 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Держспецзв'язку України попередили, що через великі навантаження можливі проблеми з мобільним зв'язком. При цьому відомство закликало операторів не відключати абонентів у разі відсутності коштів на їхніх рахунках. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення Держспецзв'язку.

Цитата:

"Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзвʼязку звернувся до операторів із рекомендацією не відключати від мобільного звʼязку та доступу до мережі Інтернет абонентів, у яких не достатньо коштів на рахунку або наявна заборгованість.

Звʼязок є надзвичайно важливим у тих умовах, в яких Україна перебуває зараз. Нині оператори фіксують великі навантаження на мережі, тому можливі перебої зі зв'язком", - йдеться у заяві.

Доповнення

Держспецзвʼязку просить абонентів здійснювати телефонні виклики та обмін повідомленнями у межах необхідності. І якщо не можуть додзвонитись – здійснювати обмін СМС-повідомленнями.

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