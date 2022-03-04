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Госсекретарь США: создание бесполетной зоны в Украине может привести к "полномасштабной войне в Европе"

Киев • УНН

 • 128212 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание США и их союзниками по НАТО бесполетной зоны в Украине может привести к "полномасштабной войне в Европе", но Вашингтон будет продолжать работать со своими союзниками, чтобы предоставить украинцам средства для защиты от российской агрессии. Об этом УНН пишет со ссылкой на СNN.

Цитата

"Единственный способ реально реализовать что-то вроде бесполетной зоны — отправить самолеты НАТО в воздушное пространство Украины и сбивать российские самолеты, а это может привести к полномасштабной войне в Европе. Президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся вступать в войну с Россией", — сказал Блинкен во время пресс-конференции в пятницу в Брюсселе, где он встречается с европейскими союзниками после вторжения России в Украину.

"Но мы идем на огромные расстояния с союзниками и партнерами, чтобы предоставить украинцам средства для эффективной защиты, и, конечно же, мы ежедневно видим их необычайный героизм, а также очень и очень реальные результаты в том, что они делают, чтобы достичь этого ", - добавил он.

"Мы каждый день смотрим, какие технологии, какие мощности мы можем эффективно поставить, в Украину для самозащиты, и это постоянный разговор, который происходит буквально каждый день как с Украиной и государственными чиновниками, так и между союзниками и партнерами. Таким образом, основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы все, что мы предоставляем, можно было использовать, использовать эффективно и своевременно", - подчеркнул Блинкен.

Что предшествовало

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО и западных союзников ввести запретную для полетов зону над Украиной на фоне вторжения России и воздушных бомбардировок городов.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в четверг, что введение запретной для полетов зоны над Украиной является решением НАТО.

Глава НАТО заявил в пятницу, что бесполетная зона над Украиной не рассматривается альянсом.

"Мы договорились, что у нас не должно быть самолетов НАТО, которые работают над воздушным пространством Украины, или войск НАТО на территории Украины", - заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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