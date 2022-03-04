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Держсекретар США: створення безпольотної зони в Україні може призвести до "повномасштабної війни в Європі"

Держсекретар США: створення безпольотної зони в Україні може призвести до "повномасштабної війни в Європі"

Київ • УНН

 • 128215 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що створення США та їх союзниками щодо НАТО безпольотної зони в Україні може призвести до "повномасштабної війни в Європі", але Вашингтон продовжуватиме працювати зі своїми союзниками, щоб надати українцям засоби для захисту від російської агресії. Про це УНН пише з посиланням на СNN.

Цитата

"Єдиний спосіб реально реалізувати щось на зразок безпольотної зони — відправити літаки НАТО до повітряного простору України та збивати російські літаки, а це може призвести до повномасштабної війни в Європі. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємося вступати у війну з Росією", — сказав Блінкен під час пресконференції у п'ятницю у Брюсселі, де він зустрічається із європейськими союзниками після вторгнення Росії в Україну.

"Але ми йдемо на величезні відстані з союзниками та партнерами, щоб надати українцям засоби для ефективного захисту, і, звичайно ж, ми щодня бачимо їхній надзвичайний героїзм, а також дуже і дуже реальні результати в тому, що вони роблять, щоб досягти цього ", - додав він.

"Ми щодня дивимося, які технології, які потужності ми можемо ефективно поставити, в Україну для самозахисту, і це постійна розмова, яка відбувається буквально щодня як з Україною та державними чиновниками, так і між союзниками та партнерами. Таким чином, основна увага приділяється забезпеченню того, щоб усе, що ми надаємо, можна було використати, використати ефективно та своєчасно", - підкреслив Блінкен.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО та західних союзників запровадити заборонену для польотів зону над Україною на тлі вторгнення Росії та повітряних бомбардувань міст.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у четвер, що запровадження забороненої для польотів зони над Україною є рішенням НАТО.

Глава НАТО заявив у п'ятницю, що безпольотна зона над Україною не розглядається альянсом.

"Ми домовилися, що у нас не повинно бути літаків НАТО, які працюють над повітряним простором України, або військ НАТО на території України", - заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

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