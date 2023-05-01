Госрегулирование рынка азартных игр и лотерей: в Раде зарегистрировали законопроект

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13 марта, 19:26 • 85478 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 121056 просмотра

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13 марта, 13:47 • 114297 просмотра

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13 марта, 13:40 • 113718 просмотра

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13 марта, 13:25 • 105536 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100745 просмотра

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по организации и проведению азартных игр и лотерей» (№9256), сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Целью проекта является решение проблемных вопросов обеспечения функционирования центрального органа исполнительной власти ответственного за формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Законопроект предлагает внести изменения в Законы Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине», что позволит обеспечить надлежащее государственное регулирование в сфере регулирования рынка азартных игр и лотерей и оптимизировать бюджетные расходы на обеспечение государственного регулирования в указанной сфере.

Дополнение

Соответствующий законопроект Кабмин одобрил 28 апреля.

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